قال أحمد عبدالسلام، محامي وشاهد عيان على واقعة الاعتداء على فتاة وربطها بـ"تروسيكل"، إن الفتاة والشاب الذي ربطها تم عرضهم على النيابة العامة الإثنين، بعدما ألقت قوات الشرطة القبض على الشاب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الإثنين، أن النيابة أخلت سبيل الفتاة والشاب دون توجيه أي اتهامات لهم.

وأوضح شاهد العيان، أن الفتاة تنازلت عن حقها في تقديم بلاغ ضد الشاب أو اتهامه لأنه "صعب عليها"، وأن والد الفتاة البالغة من العمر 15 عامًا، تسلمها من النيابة بعدما تنازلت عن البلاغ ضد الشاب الذي ربطها في التروسيكل بعد محايلات من أهالي الشاب.