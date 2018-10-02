حملة علي التكاتك غير المرخصة في دمياط وضبط 12 توك توك

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور، برئاسة اللواء ياسر حفناوي ومركز شرطة فارسكور، حملة على التكاتك غير المرخصة، والتي أسفرت عن ضبط 12 توك توك غير مرخص.

يأتي ذلك في إطار تعليمات الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط بعودة الانضباط لشوارع المدينة.

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