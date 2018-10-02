قبيل بداية العام الجاري 2018 أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي هذا العام ليكون "عام ذوى الإعاقة" في سابقة لم يقدم عليها أي رئيس مصري من قبل، ومنذ اعتبار هذا العام عام لذوي الإعاقة تضافرت الجهود الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والجامعات المصرية لاحتواء المعاقين ودمجهم في المجتمع المصري.

وتستعرض "الوطن" في نقاط بداية تدشين عام ذوي القدرات الخاصة وجهود الدولة في رأب الصدع بينهم وبين المجتمع.

- 3 يناير

دشن الرئيس عبدالفتاح السيسي "عام الأشخاص ذوي الإعاقة" وذلك أثناء استقباله لعدد من الرياضيين الفائزين بميداليات وجوائز في البطولات الرياضية العالمية، والأجهزة الفنية التي تولت تدريبهم، تفعيلا لموافقته بأن يكون عام 2018 عاما "للأشخاص ذوي الإعاقة".

- 20 فبراير

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قانون رقم 10 لسنة 2018 والمعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك عقب إقراره من مجلس النواب، ونشره في الجريدة الرسمية، وينص القانون على أن يُعمل بأحكام القانون المرافقين بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، والذي تسرى أحكامه على ذوى الإعاقة والأقزام من الأجانب المقيمين بشرط المعاملة بالمثل، ويُلغى القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين، كما يُلغى كل حكم يخالف هذا القانون.

- 23 أبريل

استضافت محافظة القاهرة، فعاليات الملتقى الدولى لفنون ذوى القدرات الخاصة "أولادنا"، والذي يقام تحت رعاية رئيس الجمهورية، بشارع الألفي وميدان عرابي، بوسط البلد، بمشاركة 31 دولة عربية وأجنبية، وذلك بالتعاون مع منظمة اليونيسيف ووزارات السياحة الشباب والرياضة والهجرة والتضامن الاجتماعي والثقافة والآثار.

- 2 مايو

نظمت مستشفى سرطان الأطفال 57357، للسنة الثانية على التوالي، الملتقى الدولي الثاني لفنون ذوى القدرات الخاصة "أولادنا"،، بقاعة مؤتمرات المستشفى، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتعاون مع وزارة السياحة، والشباب والرياضة، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والتضامن الاجتماعي، والثقافة، والآثار.

شارك بالملتقى فرق فنية من 31 دولة، قدمت الفرق الممثلة عن تونس وجمهورية الصين الشعبية ودولة فلسطين بعض العروض الفنية لأولادنا من ذوى القدرات.

- 3 مايو

قررت الهيئة القومية لسكة الحديد تخفيض أجور السفر لأشخاص ذوي الإعاقة ومساعده بنسبة 75% بالدرجات المطورة والمميزة، وبنسبة 50% بالدرجة المكيفة (فرنساوي – إسباني – Vip مستبدل) بموجب بطاقة إثبات الإعاقة، في استجابة سريعة من قبل الهيئة القومية لسكك حديد مصر نحو تفعيل المادة رقم (30) من هذا القانون حماية لحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التنقل.

- 11 مايو

دشنت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، تحت شعار "النور منكم ولكم" أنشطة لفرقة "الشمس لذوي القدرات الخاصة"، فى مقرها الدائم بمسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر بحضور اسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح وعدد من قيادات وزارة الثقافة مع حشد كبير من الجمهور.

- 15 مايو

أعلنت الدكتورة سامية سامي، مديرة مشروع معا نتعلم بطريقة أفضل، تعميم تجربة "الحضانة المُرحبة" والتى تقوم بدمج الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة مع نظرائهم الأصحاء بهدف تحقيق أكبر استفادة ممكنة من التجربة ونتائجها، موضحه أن المشروع سيقوم بتدريب المدرسين، والمشرفين على كيفية اكتشاف قدرات الطفل وإمكاناته ومواطن الذكاء لديه من خلال طرق مبتكرة ليتلقى تعليمه بطريقة ذكية تساعده على استخدام حواسه.

- 23 يونيو

أصدر المجلس القومي لشؤون الأشخاص من ذوي الإعاقة، اللائحة التنفيذية لقانون حقوق ذوي الإعاقة، وذلك بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة، وشملت لآئحته التنفيذية ألتزام جميع الوزارات والهيئات وغيرها من الجهات المعنية بتنفيذ أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر برقم ( 10 ) لسنة 2018 بإصدار التعليمات واللوائح والقرارات التيسيرية لتنفيذ هذه الأحكام كل فيما يخصه.

- 14 يوليو

أقيم بمكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك، حفل تدشين مؤسسة "أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة"، وهي أول مؤسسة متخصصة لفنون ذوي الاحتياجات الخاصة برئاسة سهير عبدالقادر مؤسس ورئيس ملتقى أولادنا، وبدأ الحفل بحضور غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، وإيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة ونبيلة مكرم وزيرة الهجرة، وطارق شوقي وزير التربية والتعليم، وإنجي مشهور مستشار وزارة التعليم للإعلام، ورانيا المشاط وزيرة السياحة و4 من مستشاري وزارة السياحة، والدكتور أشرف زكي نائب رئيس أكاديمية الفنون ونقيب المهن التمثيلية.

- 31 يوليو

اكتست الأهرامات باللون الأحمر الوردي وذلك كمساهمة من الصوت والضوء في التعريف بالهدف العاشر من أهداف التنمية المستدامة، وهو الحد من أوجه عدم المساواة، ويأتي هذا أيضا في إطار يوم أنشطة التوعية بالإعاقة السمعية ضمن مبادرة "اعرفني تقبلني".

- 10 سبتمبر

قرر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إعفاء ذوي القدرات الخاصة من 75% من قيمة اشتراكات عضوية مراكز الشباب.

- 30 سبتمبر

افتتح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، عددًا من الوحدات العلاجية الجديدة بمركز ذوي الاحتياجات الخاصة بكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس.

- 1 أكتوبر

* افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، الملتقى العربي الأول لمدارس التربية الخاصة بمشاركة عدد من الدول العربية في شرم الشيخ، الذي يستمر طوال 4 أيام.

* كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال افتتاح الملتقى العربى الأول لمدارس ذوى القدرات الخاصة والدمج، الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، ببناء مركزا لتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة.

* وقع الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للأنفاق ومؤسسة حلم وعزيمة لذوى القدرات الخاصة لدمج الأشخاص ذوى الإعاقة، وتنفيذ تطويرات بمحطتى "جامعة القاهرة ـ فيصل" بالخط الثاني لمترو الأنفاق بمسارات للمشاه وتعديل وبناء المنحدرات الخاصة بنقاط الوصول والدخول للمحطة وتسهيل عملية شراء التذاكر.

- 2 أكتوبر

قال رئيس أكاديمية الفنون أشرف زكي إنه تم فتح الباب على مصراعيه لذوي القدرات الخاصة في جميع المعاهد الفنية وليس أكاديمية الفنون فقط.