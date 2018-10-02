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رئيس جامعة بني سويف يتابع المرحلة الأخيرة من تحليل "فيروس سي" للطلاب

رئيس جامعة بني سويف يتابع المرحلة الأخيرة من تحليل "فيروس سي" للطلاب

بالصور| استدعاء مقاول لعدم مطابقة رصف الشارع بمطوبس كفر الشيخ

بالصور| استدعاء مقاول لعدم مطابقة رصف الشارع بمطوبس كفر الشيخ

"التعليم" تطلق حملة لتعريف الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بحقوقهم

"التعليم" تطلق حملة لتعريف الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بحقوقهم

مجلس النواب يؤكد ثقته فى رؤية الرئيس ويوجه التحية للقوات المسلحة

مجلس النواب يؤكد ثقته فى رؤية الرئيس ويوجه التحية للقوات المسلحة

سرقة 24 مروحة من مدرسة بالهرم.. والشرطة تفض تجمهر الأهالي

سرقة 24 مروحة من مدرسة بالهرم.. والشرطة تفض تجمهر الأهالي

اتفاقية توأمة وشراكة بين نقابتي "البنوك والتأمينات" بمصر والبحرين

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