حرص أعضاء بمجلس النواب، على تأبين زملاءهم الثلاثة الذين وافتهم المنية مؤخرًا، وهم، أحمد عبدالتواب عن دائرة طامية بالفيوم، ورفعت داغر عن دائرة زفتى بالغربية، وحسام الرفاعي عن دائرة العريش بشمال سيناء.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم مع بداية دور الانعقاد الرابع، ودعوة الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، للنواب، بشأن الوقوف حداد وقراءة الفاتحة للنواب الراحلين.

ووصف النواب، زملاءهم الراحلين، بالفرسان الذين أدوا واجبهم وحملوا أمانة الشعب وخدمة دوائرهم على أكمل وجه.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، دعا البرلمان للانعقاد اليوم، وفقًا للمادة 115 من الدستور، والتي نصت على: "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة 9 أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة".

وافتتح الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، اليوم، دور الانعقاد الرابع للبرلمان، بجلسة "بروتوكولية"، تضمنت إلقاء قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، وقرار فض دور الانعقاد السابق؛ منح بعدها الكلمة لرؤساء الهيئات البرلمانية بمناسبة بدء الانعقاد الجديد، ثم دعوة الأعضاء لتقديم رغبات الانضمام إلى اللجان، والترشيحات على عضوية هيئات مكاتبها، فيما تجرَى انتخابات اللجان النوعية، غدًا، على أن يعلن رئيس البرلمان النتائج في اليوم نفسه.