التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدد من رؤساء كبرى الشركات الأمريكية العاملة بمصر أعضاء مجلس الأعمال للتفاهم الدولي، على هامش اجتماعات الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك، بينهم دارا خسروشاهي الرئيس التنفيذي لشركة "أوبر".

ووفقًا للبيان الصحفي الصادر عن شركة أوبر اليوم الثلاثاء، دار حوار مفتوح بين الرئيس وأعضاء المجلس الذين أعربوا عن تقديرهم لما تم في مصر من إصلاحات اقتصادية واسعة ومؤثرة، مؤكدين تطلعهم لمواصلة تعزيز العلاقات التجارية التي تربط بين مصر والولايات المتحدة من خلال التوسع في الأنشطة الاستثمارية القائمة أو تدشين الجديد منها خلال المرحلة المقبلة.

وأعرب دارا خسروشاهي الرئيس التنفيذي لشركة "أوبر"، عن تقديره لصدور قانون النقل عبر تكنولوجيا المعلومات والذي كان من شأنه توفير بيئة تنظيمية جيدة ومناخ مشجع على الاستثمار.

وأكد أهمية إصدار اللائحة التنفيذية للقانون والتي تعتبر من أهم الخطوات الهادفة لتنظيم قطاع النقل التشاركي في مصر والتي سوف تتيح للشركة الاستمرار في النمو والتوسع إما عن طريق إطلاق خدمات جديدة، أو عن طريق التوسع الجغرافي وخلق مئات الآلاف من فرص العمل في شتى محافظات مصر.

كما أوضح أهمية دعم الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المستمر لقطاع النقل التشاركي عن طريق إتاحة حوار مثمر بين القطاع الخاص والجهات الحكومية المنوطة بإصدار قانون النقل عبر تكنولوجيا المعلومات في مصر، مما أسهم في خروج إطار تشريعي ملائم لهذا القطاع الواعد.

وعبر "دارا" للرئيس السيسي، عن فخره بأن شركة أوبر ضمن الشركات التي لديها تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري ودور فعال في خلق فرص العمل في مصر حيث تم خلق أكثر من 200 ألف فرصة عمل حتى يومنا هذا، بالإضافة إلى توفير خدمات نقل أكثر أمانًا.

كما أشار إلى خطة أوبر لخدمة 50% من محافظات مصر بحلول نهاية العام الحالي، معربًا عن تطلعه لنشر هذا التأثير الإيجابي في جميع أنحاء الجمهورية.

وشدد "دارا" على التزام أوبر بتوفير خدمات منخفضة التكلفة، وإطلاق منتج للنقل الجماعي في مصر للإسهام في معالجة ازدحام المرور، بالإضافة إلى تطلع الحكومة المصرية لتنمية استثمارات أوبر والتوسع في تقديم خدمات مميزة في جميع أنحاء الجمهورية.