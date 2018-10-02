انطلقت صباح اليوم، فعاليات اليوم الرياضي بكلية الألسن بجامعة عين شمس، والذي نظمه قطاع التعليم والطلاب بالتعاون مع اتحاد الطلاب بالكلية، في إطار فعاليات استقبال الطلاب الجدد والقدامى للعام الدراسي الجديد 2018-2019.

وتضمن اليوم العديد من الفعاليات الرياضية مثل الطاولة وتنس الطاولة وكرة السرعة وميني كرة طائرة، كرة الجرس، كما شارك طلاب الاتحاد في تعريف الطلاب الجدد بالأنشطة المختلفة التي توفرها إدارة الكلية لأبنائها من الطلاب.

وخلال كلمتها أوضحت منى فؤاد عميد الكلية، أن اليوم الرياضي ينظم سنويا احتفالا بالطلاب الجدد للتعرف على الأنشطة التي يجري بها اتحاد الطلاب والاطلاع على أنشطة الكلية وما يمكنه ممارسته من نشاط من خلال اتحاد الطلاب والأسر، مشيرة إلى أن الأنشطة الطلابية تسهم في تنمية وتطوير الذات والمهارات الشخصية التي تساعد على إعداد جيل منفتح فكريا على المجتمع.

وأضافت أن الكلية ليست للتعلم فقط ولكن للمارسة الأنشطة بمختلف أنواعها؛ فالأنشطة الطلابية تساعد على تفريغ طاقات الشباب بشكل إيجابي لعدم استغلالها بشكل سلبي يضر بالمجتمع، لافتة إلى أنها تجعل الطالب واثق من نفسه ولا يكون طالبا متخاذلا، مشيرة إلى أنها كانت تشارك في الأنشطة الطلابية خلال سنوات الدراسة بالكلية.

وأكدت عميد الكلية أن استراتيجية الجامعة تستهدف ألا يكون الطالب متفوق دراسيا فقط بل يكون لديه هواية ويمارس نشاط، مشيرة إلى أن فكرة أن طالب الاتحاد طالب فاشل فكرة ليس لها أساس من الصحة، فيكون من الطلاب المتفوقين، مشيرة إلى فريقي المسرح والكورال للكلية يحصلان على مراكز متقدمة على مستوى الجامعة، كما أنها تخطط هدا العام لتأسيس فريق الفنون الشعبية، مشيرة إلى أنها تحاول أن تبرز طاقات الشباب فهي من الممكن أن تكون مستقبلهم وليس المجال الدراسي.

كما أوضحت أن هناك لجان اجتماعية تراعي ظروف الطلاب، في إطار المساهمات التي تقدمها الجامعة برئاسة الدكتور عبد الوهاب عزت، لدعم الطلاب لافته الي ان أعضاء هيئة التدريس بالكلية يساهمون في التكافل الاجتماعي لدعم الطلاب، وذلك انطلاقا من شعورهم بالمسؤولية المجتمعية نحو خلق وتهيئة أسباب تساعد على تفوق الطلاب في دراستهم.