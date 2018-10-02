تستعد قناة "ON E"، لعرض برنامج "Miss Understand"، للفنانة شيماء سيف، اعتبارًا من الأسبوع المقبل، وذلك بعدما عُرض لأول مرة على قناة "OSN" في مايو الماضي.

وأعلن تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة "إعلام المصريين"، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن عرض البرنامج على قناة "ON E"، بدءً من الأسبوع المقبل.

"Miss Understand"، هو برنامج ترفيهي، تقوم فكرته على كشف درجة الصدق لدى الأطفال عن طريق إيهامهم بوضعهم على جهاز كشف الكذب، وهذا بطريقة كوميدية تُخرج من الأطفال تصوراتهم الذكية وأفكارهم المُضحكة.