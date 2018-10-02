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تحركات دولية لشطب رئيس الزمالك من الساحة الرياضية

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12 أكتوبر .. الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية تنتخب الأمين العام

12 أكتوبر .. الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية تنتخب الأمين العام

وزير الخارجية يستقبل المقررة الخاصة المعنية بالحق في السكن اللائق

وزير الخارجية يستقبل المقررة الخاصة المعنية بالحق في السكن اللائق

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تشدد على استقلالية عملها بشأن إيران

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تشدد على استقلالية عملها بشأن إيران

ضبط المتهم بذبح سائق "توك توك" وسرقته في حوش عيسى بالبحيرة

ضبط المتهم بذبح سائق "توك توك" وسرقته في حوش عيسى بالبحيرة

إرسال طرود إلى البنتاجون يشتبه باحتوائها على مادة الريسين السامة

إرسال طرود إلى البنتاجون يشتبه باحتوائها على مادة الريسين السامة

محافظ بني سويف يعين رئيسا جديدا لمجلس قروي بياض العرب

محافظ بني سويف يعين رئيسا جديدا لمجلس قروي بياض العرب

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