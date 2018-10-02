بالصناديق الزجاجية والحبر الفسفورى والرموز واللافتات الانتخابية، استعدت مدرسة الفرنسيسكان المشتركة بمدينة الأقصر، لانتخابات أمناء الفصول واتحاد الطلاب، وعلق التلاميذ المرشحون شعاراتهم الانتخابية، «من أجلكم رشّحت نفسى»، و«هيا للديمقراطية»، و«انتخبوا صديقكم ياسين»، فى الطرقات وأمام الفصول، بينما اكتفى ياسين أبوالحجاج، الطالب فى الصف الرابع الابتدائى، بتعليق ورقة صغيرة مقطوعة من كراسته، عليها صورته ورمز المفتاح وكلمتان فقط هما «انتخبوا صديقكم».

وقال «ياسين»، إنه فوجئ بجيرانه وأصدقائه فى الشارع يعرفون قصة ترشّحه من موقع «فيس بوك»، حيث وجدت الانتخابات المدرسية صدى واسعاً على السوشيال ميديا، وأنهم أعلنوا استعدادهم للتبرّع بعمل لافتات دعائية له للمنافسة بقوة فى الانتخابات.

الأب شنودة نصيف، مدير المدرسة قال لـ«الوطن»، إن المدرسة حريصة بجانب أداء دورها التعليمى والتربوى على ترسيخ مبادئ الديمقراطية والمنافسة الشريفة بين جميع التلاميذ بالمدرسة، مشيراً إلى أن المدرسة أرادت بهذه الأجواء الرائعة أن تهيئ التلاميذ لكى يتعلموا كيف ينافسون بعضهم بشكل لائق ومشرف، تقديراً للقيمة التاريخية للمدرسة. وقالت أمل إيليا، المسئولة عن الانتخابات داخل المدرسة، إنها ستبدأ بعد 15 يوماً من بداية العام الدراسى الجديد، طبقاً للائحة التربية والتعليم: «سمحنا للتلاميذ أن يصمموا دعاية انتخابية لإقناع زملائهم بالتصويت لهم، ونشرنا الصور على صفحة المدرسة على الفيس بوك، فنالت الفكرة إعجاب الجميع».

المدرسة حسب «إيليا»، استحدثت بعض الأدوات فى الانتخابات المدرسية مثل الصناديق الانتخابية والحبر والرموز الانتخابية وتخصيص وقت كافٍ لشرح كل مرشح من التلاميذ ما يمكن أن يقدّمه لزملائه، مشيرة إلى أن هذه التجربة تعتبر محاكاة للانتخابات البرلمانية والرئاسية لتشجيع الطلاب على ممارسة حقوقهم وترسيخ مبادئ الديمقراطية.

«ياسين» أمام لافتته الدعائية