2 أكتوبر والخان الأحمر.. منه دخل صلاح الدين للقدس والاحتلال يريد هدمه

مع انتهاء مهلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي لأهالي التجمع السكني الخان الأحمر شرق القدس المحتلة، لهدم منازلهم ذاتيا، أصر على الصمود والثبات في مواجهة قرار الاحتلال هدم المنازل وتشريد الأهالي.

وأمهلت سلطات الاحتلال أهالي الخان الأحمر حتى الأول من أكتوبر الجاري لهدم منازلهم ذاتيا، وإلا ستقوم قوات بذلك تنفيذا لقرار المحكمة العليا الإسرائيلية من شهر أغسطس الماضي، حيث ردت المحكمة التماس الأهالي قرار ضد إخلائهم وتهجيرهم لتوسيع المشاريع الاستيطانية فوق أرضيهم.

ويقطن في قرية الخان الأحمر نحو 200 فلسطيني، 53% في المائة منهم أطفال، و95 في المائة لاجئون مسجلون لدى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وتوجد مفارقة في هذا التاريخ أن أمس الموافق 2 أكتوبر، شهد أيضا عام 1187 انتهاء حصار صلاح الدين الأيوبي للقدس باستيلاء قواته على المدينة بعد 88 عامًا من حكم الصليبيين لها، حسب تصريحات سابقة لوليد عساف، وزير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، لـ"الوطن".

وأقام الاحتلال كبرى مستوطناته على أرض الكثيب الأحمر قرب القدس وأسماها "معاليه أدوميم" أي التلال الحمراء، وأقام مستوطنة ومنطقة صناعية أخرى إلى الشرق منها أسماها "ميشور أدوميم" أو "الكثبان الحمراء"، وأخرى اسمها كفار أدوميم.