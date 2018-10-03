قال يوسف متى، الطالب الذي رسم صورة للرئيس عبد الفتاح السيسي: "إنني رسمت الرئيس السيسي لأنني أحبه".

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز على شاشة "المحور"، أنه عندما قابل الرئيس بالمعرض الفني الذي نظم على هامش الملتقى العربى الأول لمدارس ذوى الاحتياجات الخاصة في مدينة شرم الشيخ، شرح له رسوماته وطلب الرئيس منه أن يأخذ الصورة التي رسمها له.

وتابع أنه طلب من الرئيس السيسي أن يعالج خارج مصر ووعده بتلبية طلبه.

وعن حلم يوسف أشار إلى رغبته في دخول كلية الفنون الجميلة.