5 مشروعات من شركة مياه الجيزة لحل مشكلة الانقطاع المتكرر.. تعرف عليها

تجري شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، تنفيذ عدد من المشروعات للتوسع في قطاع مياه الشرب لخدمة المناطق النائية لحل مشكلة انقطاع المياه المتكررة فيها، أهمها:

- تنفيذ توسعات محطة مياه العياط بطاقة 80 ألف م3/يوم لتدعيم المحطة القائمة.

المحطة مقامة على مساحة 12 فدانًا وتخدم جميع قرى ومركز ومدينة العياط والقري المجاورة، ويتم إضافة 51 ألف م3/يوم لتصل طاقتها الإجمالية إلى 102 ألف م3/يوم ومن شأنها القضاء على نظام المناوبات.

- توسعات محطة مياه الصف المرشحة سيتم زيادة طاقتها من 60 إلى 120 ألف متر مكعب في اليوم بتكلفة 85 مليون جنيه

والمشروع تم البدء في تنفيذه 28 فبراير 2015 والمحطة بطاقة 60 ألف متر مكعب يوميًا، وتم الانتهاء من تنفيذ توسعات محطة مياه الصف بطاقة 51 ألف متر مكعب يوميًا لتدعيم المحطة القائمة وتم التشغيل في يناير 2017.

- إنشاء المرحلة الأولى من محطة مياه منشأة القناطر المرشحة بطاقة 80 ألف م3/يوم، بتكلفة 110 ملايين جنيه.

- إنشاء المرحلة الأولى من محطة مياه الحوامدية المرشحة بطاقة 70 ألف م3/يوم بتكلفة 170 مليون جنيه.

- إنشاء محطة مياه أوسيم بطاقة 60 ألف م3/يوم (مرحلة أولى)، بتكلفة 365 مليون جنيه.