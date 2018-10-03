مصادر: حملة علاج "الأعصاب الطرفية" ستنظم زيارات للأندية الجماهيرية

قالت مصادر بالحملة القومية لعلاج التهاب الأعصاب الطرفية، والتي تنعقد تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الحملة ستنظم زيارات للأندية الجماهيرية التي يتواجد بها عددًا كبيرًا من المواطنين مثل الصيد، والأهلي، والزمالك، وغيرها من الأندية، بهدف التوعية لمواجهة المرض.

وأضافت المصادر أن الحملة بصدد تنفيذ عدة حملات لعدد من محافظات الجمهورية مثل سوهاج، والشرقية، والقليوبية، والفيوم، وقنا والأقصر، ليستفيد المواطنين بالعلاج اللازم لهم.

وتنظم الحملة بالاشتراك بين المعهد القومي للسكر والغدد الصماء، التابع لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، والجمعية المصرية للقدم السكري، والجمعية المصرية للأمراض العصبية والنفسية وجراحة الأعصاب، ورعاية شركة إيفا فارما.

وأكدت المصادر أن إهمال أعراض مرض التهاب الأعصاب الطرفية قد يؤدي لكثير من المضاعفات منها القروح، والغرغرينة، والبتر، وعدم الاتزان، وفرص السقوط، وكسر العظام.