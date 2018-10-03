أب يبكي على الهواء بسبب وفاة ابنته بمستشفى 57375: "عملولها 22 عملية"

قال محمد عبد الله، والد الطفلة نادية التي توفيت نتيجة للإهمال الطبي بمستشفى 57357، إن الأطباء بالمستشفى شخصوا حالة ابنته بالخطأ.

وأضاف باكيا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز على شاشة "المحور"، أنها لم تكن مصابة بالسرطان بل كانت مصابة بتجمع دموي غير نشط على المخ.

وتابع: "الدكاترة فشلة في المستشفى دي، بنتي ماتت عندها 15 سنة، وأما عملوا العملية اكتشفنا إن عندها تجمع دموي مش سرطان".

وأشار إلى: "بنتي عملت 22 عملية وكل عملية يعملوها يلغوا اللي عملوه قبلها، ورفضوا يدوني الملف الطبي وقالولي ممنوع، نسوا المشرط اللي حلقوا بيه لبنتي شعرها مفتوح في هدومها".