تمكن ضباط فرع مباحث الأموال العامة لمنطقة جنوب الصعيد في سوهاج، بقيادة العميد صلاح أبو سحلي، رئيس الفرع، من إلقاء القبض، على معلم، أمس الأحد، يقيم دائرة مركز البلينا لاستيلائه على 27.7 من آخرين بزعم استثمارها في مجال الاستثمار العقاري مقابل أرباح شهرية.

كان اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا من العميد عبد المجيد رضوان، مأمور مركز شرطة البلينا، بورود بلاغ للمركز محرر بمعرفة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، منطقة جنوب الصعيد يتضمن ضبط "محي الدين. ص. م. م"، 57 عامًا، مدرسًا، ويقيم بندر البلينا لاشتراكه مع "نصره. هـ. خ"، تقيم بالناحية ذاتها، بالاستيلاء على 27.7 مليون جنيه من آخرين لتوظيفها في مجال الاستثمار العقاري مقابل أرباح شهرية إلا أنهما لم يفيا بوعدهما.

وتبين من تحريات ضباط مباحث الأموال العامة صحة الواقعة، وتم إعداد مأمورية أمنية بالتنسيق مع ضباط مباحث مركز البلينا، وتمكنت القوات من ضبط المتهم، بينما يجري البحث عن المتهمة الثانية، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ لأصحابها.

وحرر محضر بالواقعة، وجارِ عرض المتهم على النيابة العامة بمركز البلينا للتحقيق.