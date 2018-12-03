تفقد الدكتور عبدالعظيم طربق، تنفيذ أعمال صيانة الخط الملاحي لنهر النيل بمحافظة الاقصر، لمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة الخط في محافظة الأقصر، لتأمين سير العائمات السياحية عبر الممر المائي، بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد، وتنشيط وانتعاش حركة السياحة النيلية بين محافظتي مصر الفرعونية الأقصر وأسوان.

يأتي ذلك، تنفيذا لتوجيهات الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، وفي إطار استعدادات الهيئة العامة للنقل النهري، لاستقبال أعياد الكريسماس والأخوة الأقباط خلال الموسم السياحي الحالي.

وخلال الجولة تفقد طربق، منطقة بين الجبلين، ومنطقة المريس، بمحافظة الأقصر، والتي تجري بها أعمال التكريك، ورفع الاختناقات الملاحية من خلال الشركة الوطنية للمقاولات، وتطهير المواقع المستهدفة لضمان سلامة الملاحة النهرية خلال الموسم السياحي الشتوي الحالي، وأعياد الكريسماس والإخوة الأقباط.

وذكر بيان لوزارة النقل، صباح اليوم، أنه جار تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الخط الملاحي لنهر النيل لعملية "إسنا – الأقصر"، في المسافة من 169 حتى 224 كيلومترًا، لـ 6 مواقع بين الحبلين، العديسات، أرمنت، المريس، أمام معبد الأقصر، بإجمالي حجم أعمال تكريك 570 ألف متر مكعب، وتقوم بتنفيذ هذه العملية شركة الكراكات المصرية، إحدى الشركات التابعة لوزارة الري.

وأضاف البيان، أنه جار إنشاء مجرى ملاحي مؤقت لمنطقة المريس، وبين الحبلين، وإلقاء شمندورات لتحديد المسار الملاحي 56 شمندورة، 180عوامة ، لتأمين سير العائمات في المجرى الملاحي لنهر النيل.

وشدد رئيس الهيئة على ضرورة تكثيف أعمال التكريك وإزالة الاختناقات الملاحية للخط الملاحي، والمعدات، لتأمين سير العائمات في المجرى الملاحي بين محافظتي "أسوان – الأقصر"، مشيرًا إلى ضرورة دعم البنية التحية للنقل النهري، بما يتماشى مع خطة الدولة لخفض العبء على الطرق، مما يعود بالفائدة على الاقتصاد القومي للبلاد.

وطالب طربق، بضرورة تحقيق السيطرة الكاملة نحو تنظيم تحرك البواخر السياحية من نقطة الانطلاق سواء من أسوان أو الأقصر، وفقًا لتوقيتات محددة تحت إشراف لجنة غرفة عمليات، بالإضافة لمتابعة حركة البواخر فى المجرى الملاحى النهري، الالتزام بالمسار الملاحي المحدد والسرعات المقررة وبالغاطس المسموح به خلال هذه الفترة من العام، منوها إلى أنه فى حال عدم التزام قائدي البواخر يتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالهم من سحب الرخصة أو خلاف ذلك لضمان سير البواخر السياحية فى الخط الملاحي المحدد لها.

وقال طربق، إن الموسم السياحي الحالي مبشر، حيث يعتبر أمس الأحد، من أيام الذروة في حركة الفنادق العائمة والمراكب النيلية، حيث شهد عبور 50 عائمة سياحية بين محافظتي الأقصر وأسوان، مشيرًا لانتظام كبير في حركة سير الوحدات النهرية بطريقة طبيعية وفعالة.

رافق رئيس الهيئة خلال الجولة، الدكتور عبدالعظيم طربق، رئيس الهيئة العامة للنقل النهري، يرافقه الدكتور خالد حمدي، مساعد أول وزير النقل، والمهندس محمد طه مدير منطقة مصر العليا.