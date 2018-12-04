قال مصدر أمني إن فرق البحث والإنقاذ مستمرة في البحث عن المركب المفقود وتعمل منذ أول ضوء صباح اليوم الثلاثاء، لتحديد مكان المركب المفقود الذي تردد أنه تعرض للغرق أثناء قيام الطاقم الموجود عليه برحلة صيد في منطقة جبل الزيت.

وأضاف المصدر أن التمشيط للمنطقة الواقعة جنوب وشمال جبل الزيت مستمر منذ ثلاثة أيام وجرى توسيع نطاق عمليات البحث بعد رصد صناديق خشبية في منطقة النزازات جنوب مدينة أبورديس بنحو 20 كيلو متر من المحتمل أن تكون هذه الصناديق الخشبية تخص المركب المفقود.

وتابع المصدر، أنه في حالة غرق المركب وفقا للروايات فإنه يتوقع أن تطفو الجثث فوق سطح المياه بعد نحو 72 ساعة من الحادث.

وأكد أنه لم يتم العثور على أي ناجين أو ضحايا حتى الآن، مشيرا إلى أنه يشارك في عمليات البحث مراكب صيد عملاقة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختلفة.

يذكر أن محمد حسن عبد العال صاحب مركب ياسين الجوهري، أعلن أول أمس أن مركبه تعرض للغرق قبالة سواحل خليج السويس دون أن يحدد المنطقة التي شهدت الواقعة، وقال مالك المركب إنه كان يقل 14 صياديا وأن آخر اتصال بينه وبين المركب كان يوم 29 من نوفمبر الماضي، ثم فقد الاتصال به بعد ذلك ليعلن أنه من المرجح أن يكون المركب تعرض للغرق.