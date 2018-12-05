قام المهندس/أشرف حبيشي رئيس قطاع الخزانات بجولة ميدانية تفقدية لقناطر إسنا الجديدة وأهوستها الملاحية الملحقة كأول قنطرة تابعة للقطاع تقوم بهذا الغرض المشترك وكذا مرورا بالعبور للعائمات المتجهة شمالا من محافظة أسوان إلى القاهرة و العكس للوقوف على جاهزية الإدارة العامة لقناطر إسنا الجديدة بجميع العاملين بها وتوظيف جميع إمكانيتها المتاحة سواء ( موارد بشرية أو تقنية وفنية أو تشغيلية أو معدات وميكنة ) للقيام بتكليفاتها .. وقام حبيشى يرافقه المهندس/ إيهاب الجوهري رئيس الإدارة المركزية لمشروعات الخزانات و المهندس / صبحي عامر مدير عام قناطر إسنا جديدة و المهندس / محمود هجرس مدير المكتب الفني لرئيس القطاع خلال تلك الجولة بالمرور على الاهوسة الملاحية وغرف التشغيل والتحكم لها خلال فترة الوردية التشغيلية المسائية للاهوسة الملاحية للتأكد من سير منوارات المرور و تشغيل لاغراض الملاحية بصورة إحترافية منجزة لعبور العائمات والبواخر وقد وجه سيادته لجميع المهندسين و العاملين بالادارة للعمل المتصل الدؤوب والأولوية المطلقة لتنفيذ السياسة المائية لتوزيع المياه بنهر النيل وتحقيق التصرفات المطلوبة طول السنة بالتوازي مع المطلوب للتعاون مع كافة الجهات الاخرى من خلال هذا المنشأ العملاق لتحقيق الغرض من إنشاؤه وفى ختام الجولة قدم حبيشى الشكر لجميع ضباط و أفراد شرطة المسطحات المائية المتواجدين بصورة مستمرة أثناء نوبات التشغيل لتوفير الغطاء الأمني المطلوب و الحتمي للتشغيل.