في إطار إعلان الرئيس السيسي 2018 عام ذوي الاحتياجات الخاصة، تستضيف مدينة الغردقة المهرجان الرابع للاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، غدا، بمتحف الرمال تحت رعاية اللواء أحمد عبدالله محافظ البحرالأحمر.

يستهدف الاحتفال بهذا اليوم العالمي تشجيع الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة والاحتفال معهم وانخراطهم في المجتمع وتحدي جميع العوائق ورفع الوعي المجتمعي، حيث يقوم الأطفال ذوي القدرات الخاصة بتقديم مواهبهم الفنية التي تعكس مدى قدراتهم الخاصة.

جدير بالذكر أنه تم اعتماد يوم 3 ديسمبر من كل عام اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، وهو يوم عالمي خصص من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992 لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة.

يهدف هذا اليوم إلى زيادة الفهم لقضايا الإعاقة ودعم التصاميم الصديقة للجميع من أجل ضمان حقوق ذوي الاحتياجات.