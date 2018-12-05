حررت مديرية أمن الغربية، اليوم، في حملة مكبرة لقوات الحماية المدنية 32 بلاغ حرائق ومفرقعات وإنقاذ، تلقتها غرفة العمليات والطوارئ لتأمين المواطنين ومواجهة كافة الخارجين على القانون وردع المخالفين على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من مدير إدارة الحماية المدنية، عن ورود 9 بلاغات حرائق متنوعة، و17 مخالفة في مجال الوقاية من أخطار الحريق، و2 بلاغ مفرقعات عبارة عن "سيارات متروكة"، و4 بلاغات إنقاذ بري "حوادث تصادم – سقوط شجرة".

وحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق في الوقائع المشار إليها.