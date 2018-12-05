اجتمعت اللجنة العليا للتصنيفات الدولية برئاسة الدكتور عماد عتمان نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم، لبحث آليات رفع التصنيف العالمي لجامعة طنطا.

وتقدم عتمان في بداية حديثه بخالص التهنئة إلى الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين، لحصول الجامعة على المركز الأول محليًا في مجال "الهندسة والتكنولوجيا"، وفقاً لتصنيف التايمز العالمي وذلك في نسخة التصنيف وفقًا للموضوعات، كما حققت الجامعة أعلى نسبة بين الجامعات المصرية في معياري "الاستشهادات العلمية" و"التعليم" بهذا المجال.

وأكد "عتمان" أن ذلك يأتي انعكاسا للإجراءات التي اتخذتها إدارة جامعة طنطا الحالية بقيادة الأستاذ الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة والسادة نواب الجامعة والتي من شأنها الارتقاء بتصنيفها العالمي.

وأضاف أنه لابد من تضافر جهود جميع العاملين بالجامعة لتنفيذ استراتيجية العمل والآليات التي جرى وضعها للارتقاء بالتصنيفات العالمية للجامعة.

وناقشت اللجنة الإجراءات التي تتخذها الجامعة التي تساهم بشكل كبير في تقدم ترتيبها في التصنيفات العالمية المختلفة، بالإضافة إلى متابعة آليات تنفيذ الإجراءات التي جرى وضعها مسبقا.

وفى السياق ذاته، أعلن الدكتور عماد عتمان، عن تنظيم ورشة عمل بالتعاون مع لجنة التصنيفات بوزارة التعليم العالي وبنك المعرفة المصري يوم الاثنين الموافق 17 ديسمبر 2018، بعنوان "Research Assessment for Universities Ranking Purposes".