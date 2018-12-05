نظمت جامعة "فاروس" بالإسكندرية، اليوم، البرنامج السنوي لمناقشة المشاريع البحثية المجتمعية بمشاركة جميع الكليات، حيث فازت كلية السياحة والفنادق بالمركز الأول، والفنون والتصميم بالمركز الثاني، وطب الأسنان بالثالث.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود محي الدين رئيس الجامعة، والدكتور نورهان فناكي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبدالفتاح رجب أمين عام الجامعة، والدكتور بشري سالم مستشار رئيس الجامعة للعلاقات الدولية للشؤون الأكاديمية، والدكتور جمال بديع مستشار رئيس الجامعة للعلاقات الخارجية والمستشار محمود عثمان نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية والمستشار ندا محمد محامي بالنقض، والمهندس شريف هدارة وزير البترول الأسبق والدكتور علاء الدين علي مدير حديقة الحيوان بالإسكندرية والدكتور أشرف زهران مستشار وزير البيئة والدكتور مرفت قاسم وكيل كلية الصيدلة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وجمال حسن مدير إدارة فندق "ميركيور"، ويحيي أبو الحسن عضو منظمة السياحة الإلكترونية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب وذلك بقاعة المؤتمرات الكبري بالجامعة.

واستعرضت كلية طب الأسنان بالجامعة بحوث طلابها، حيث جاء البحث بعنوان "تخطيط برنامج وقائي لصحة الفم والأسنان للأطفال المصابين بالسرطان بالإسكندرية"، في حين ناقشت كلية السياحة وإدارة الفنادق موضوع "إصدارات لغوية مهنية في مصطلحات السياحة والضيافة والتراث"، وناقشت كلية الفنون والتصميم "حلول إبداعية مقترحة لتجميل حديقة الحيوان بالإسكندرية".

وقدمت كلية العلوم الطبية التطبيقية موضوعا بعنوان "التدخل التغذوي لدى الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة" في حين قدمت كلية اللغات والترجمة بحثا بعنوان "دراسة لمكاتب الترجمة بالإسكندرية" وقدمت كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي بحثاً بعنوان "حملة توعية بمخاطر الاستعمال العشوائي للمضادات الحيوية"، بينما عرض طلاب كلية الهندسة "إشارات المرور الذكية" بينما ناقش طلاب كلية الدراسات القانونية والمعاملات الدولية "قضية ميراث المرأة بين العدل والمساواة"، وعرض طلاب الإعلام وفنون الاتصال مشروع "بيكيا".

واختتمت المناقشات البحثية، بطلاب كلية العلوم المالية والإدارية بعنوان" فعالية التوعية المرورية للحد من حوادث المرور بمدينة الإسكندرية".