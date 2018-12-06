ألقى ضباط هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة المنوفية، القبض على رئيس قسم رخص المحلات بحي شرق شبين الكوم التابع لمجلس مدينة شبين الكوم بالمنوفية متلبسا بتقاضي رشوة، تم تحرير محضر بوقائع الضبط وأحيل المتهم إلى نيابة شبين الكوم الكلية للتحقيق.

وقال مصدر إنه ألقي القبض على "م. م. ا" 56 سنة، متلبسا في أحد الكافيهات بمدينة شبين الكوم أثناء تقاضيه مبلغ 30 ألف جنيه، للتغاضي عن عدد من المخالفات الخاصة بتراخيص أحد المحلات بالمنطقة التابعة للحي، مشيرًا إلى أنه سيتم التحقيق مع المتهم وإعلان نتائج التحقيقات بالكامل في وقت لاحق.

وبعرض المتهم على النيابة منذ قليل، قررت حبس 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة لاتهامه بالحصول على رشوة مالية لإنهاء عدد من التراخيص وللتغاضي عن عدد من المخالفات وإنهاء التراخيص الخاصة بأحد الأبراج السكنية.

فيما وجهت النيابة للمتهم تهم الحصول على رشوة عبارة عن مبالغ مالية واستغلال وظيفته لإنهاء تراخيص أبراج سكنية وإدارية وبناء طوابق مخالفة للقوانين، وقررت حبسه على ذمة التحقيقات.