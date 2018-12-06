أعلنت الوحدة المحلية لمدينة رأس سدر، اليوم، رفع درجة الاستعداد القصوى عقب تعرض المدينة لسقوط أمطار في منتصف الليل.

وأكد المهندس علي حماده رئيس مدينة رأس سدر، أن المدينة شهدت حالة من الطقس السيئ منذ حلول الليل حيث تساقطت أمطار خفيفة استمرت أكثر من ثلث ساعة، كما شهدت المدينة تساقط الأمطار عقب منتصف الليل.

وأضاف رئيس المدينة أنهم أعلنوا حالة الطوارئ القصوي بالمدينة والدفع بجميع المعدات الثقيلة لشوارع المدينة خاصة الطريق الدولي الواقع في نطاق المدينة، لرفع آثار المياه، كما تم الدفع بحملات مرورية على الطريق الدولي، للحد من سرعة السيارات، منعا لوقوع حوادث مرورية.