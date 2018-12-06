وافق البرلمان الأوكراني على مشروع قانون بإنهاء معاهدة الصداقة والتعاون والشراكة بين أوكرانيا وروسيا.

وذكرت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، اليوم، أن 277 نائبًا في البرلمان صوتوا لصالح اعتماد هذا القانون الذي ينص على إنهاء المعاهدة في الأول من إبريل المقبل.

وقالت الوكالة إنه "بالنظر إلى حقيقة أن روسيا كانت تنتهك معاهدة الصداقة باستمرار وبشكل كبير وفقًا للمادة رقم 40 من المعاهدة، من المتوقع أن يعمل إنهاء المعاهدة على تسهيل الحماية الفعالة والمناسبة للمصلحة الوطنية لأوكرانيا في إطار العلاقات الدولية".