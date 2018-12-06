أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تمسُّك الدولة بوصول الدعم لمستحقّيه فقط، مشيداً بـ«الجهد غير المسبوق» الذى يتم بذله حالياً فيما يتعلق بتنقية بطاقات الدعم التموينى والخبز، الذى أسفر عن حذف الأسماء المكررة، والوفيات، وغيرهم ممن لا يستحقون الدعم.

وأضاف «مدبولى»، خلال ترؤسه الاجتماع الأسبوعى للحكومة، اليوم، أن وزارة التموين ناشدت المواطنين أكثر من مرة القيام بتحديث بياناتهم، مشيراً إلى أن باب التظلمات للمواطنين مفتوح حالياً لتلقِّى شكاوى أى متضرِّر، وبحث هذه الحالات، للتأكد من استحقاقها للدعم من عدمه. واستهل «مدبولى» الاجتماع بتهنئة الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، واللواء الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، على نجاح تنظيم المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيدكس 2018» الذى استضافته مصر لأول مرة، وافتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسى الأحد الماضى.

وقال «مدبولى» إن «التنظيم الناجح عكس الجهد الكبير الذى بُذل فى مراحل الإعداد للمعرض، كما جاء اهتمام المسئولين والشركات الكبرى بالمشاركة الواسعة فى المعرض، ليؤكد مكانة مصر بين دول العالم».

وأشار رئيس المجلس إلى أن «استضافة مصر للمؤتمرات الدولية تدعم وتعزز دور وتأثير مصر فى دوائرها الإقليمية والعالمية»، مضيفاً أن «مصر انتهت من تنظيم مؤتمر التنوع البيولوجى، الذى استمر لنحو 21 يوماً، وكان له أثر كبير فى مساهمة مصر فى صياغة رؤية دولية للحفاظ على التوازن البيئى، والحد من التأثيرات السلبية لتغيُّر المناخ، كما تستضيف مصر منتدى الاستثمار بشرم الشيخ (الكوميسا 2018)، الذى تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر الجارى، برعاية الرئيس وحضور 10 رؤساء أفارقة، وأكثر من 60 متحدثاً دولياً»، مؤكداً أن مؤتمر هذا العام يضيف على مصر مسئولية ودوراً أكبر تجاه قضايا شعوب القارة فى ضوء رئاستها للاتحاد الأفريقى لعام 2019.

فى شأن آخر، قال «مدبولى» إن كميات الأمطار التى سقطت على البلاد خلال الأيام القليلة الماضية كانت كثيرة للغاية، لافتاً إلى وجود تنسيق كامل بين الوزارات والمحافظات والجهات المعنية لمواجهة الظروف الجوية، ومنوهاً بأنه «رغم وجود بعض التجمعات فى عدد من النقاط القليلة، فإن المواطنين يدركون حالياً حجم الجهد المبذول من العاملين فى هذا القطاع من الوزارات والجهات المعنية، حيث إنهم موجودون على مدار الساعة فى الشوارع».

ووجَّه رئيس الوزراء الجهات المعنية بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة فى إطار الاستعداد لموسم السيول والأمطار الغزيرة، وتتمثل هذه الاستعدادات فى خفض منسوب المياه فى المصارف والترع تحسُّباً لأية سيول أو أمطار غزيرة، والتأكد من وجود أكثر من مصدر للطاقة بمحطات رفع مياه الصرف الصحى، بالإضافة إلى التأكد من توافر سيارات كسح المياه، مع مراجعة حالة «الشنايش»، وموقف السدود ومخرات السيول، والتأكد من عدم وجود أية معوقات بها، فضلاً عن تفعيل غرف العمليات المركزية والمحلية ورفع درجة الاستعداد بها، على أن تتولى هيئة الأرصاد الجوية موافاة المحافظين بحركة الرياح والطقس واحتمالات حدوث السيول أو الأمطار.

رئيس الوزراء: «جهد غير مسبوق» يتم بذله حالياً فيما يتعلق بـ«تنقية» بطاقات التموين والخبز.. والمجلس يوافق على مشروع قانون الجمارك من حيث المبدأ وتوقيع بروتوكول تعاون لميكنة خدمات التأمين الصحى الشامل.. ووزيرة الصحة: «الاتصالات» استشارى للمشروع.. و«طلعت»: تدريب 50 ألف مصرى على التكنولوجيا

من جهة ثانية، وافق المجلس، اليوم، على مشروع قانون الجمارك من حيث المبدأ، مع مراعاة ملاحظات الوزارات، بما يتيح تبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، كما أعطى المجلس الضوء الأخضر للسير فى إجراءات الحصول على تمويل بقيمة 148 مليون يورو، لإعادة تأهيل مصرف «كيتشنر»، والحد من التلوث فى فرع دمياط بنهر النيل، وتحسين خدمات إدارة النفايات لخفض تلوث التربة، وتحسين نوعية المياه بـ«المصرف».

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار الرئيس «السيسى» بشأن إعادة تخصيص قطعة أرض بمدينة العياط على مساحة 48.99 فدان لصالح وزارة العدل، لاستخدامها فى إقامة مجمع للطب الشرعى فى المدينة، وسيتضمن المجمع معهداً تعليمياً لإعداد كوادر مؤهلة للعمل بالطب الشرعى، ومركزاً بحثياً متطوراً. كما وافق المجلس على تخصيص مساحة 473.31 فدان فى منطقة «بنبان» بمحافظة أسوان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، لاستخدامها فى إنشاء محطة معالجة صرف صحى وغابة خشبية، كما تم تخصيص 15 فداناً فى «بنبان» لاستخدامها فى إنشاء محطة طاقة شمسية، كما وافق أيضاً على تخصيص 8.18 فدان بالجيزة لإقامة مشروعات صوامع تخزين غلال.

وفى السياق نفسه، وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص 107 أفدنة فى «إسنا» بمحافظة الأقصر لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لاستخدامها فى إقامة محطة توليد كهرباء حرارية، وذلك فى إطار خطة وزارة الكهرباء لتأمين التغذية الكهربائية لجميع مناطق الجمهورية.

وشهد رئيس الوزراء، عقب الاجتماع الأسبوعى للحكومة، اليوم، توقيع اتفاقية لتنفيذ وزارة الإنتاج الحربى ميكنة منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد، وقال الدكتور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى، إن جميع إمكانيات الوزارة متاحة للمشروع، فيما قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن وزارة الاتصالات ستعمل كـ«استشارى للمشروع».

وأكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، أن الميكنة تتضمن التحقق من تلقِّى المواطن للخدمة، والتدفقات المالية اللازمة للعمل، موضحاً أن تلك المنظومة ستُنشر تباعاً فى باقى القطر المصرى عقب بورسعيد. وأوضح «طلعت» أنه تم الاتفاق مع عملاق شركات الاتصالات العالمية «سيسكو» على تدريب 50 ألف مصرى على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتنفيذ أكثر من 40 وحدة تشخيص وتحكم عن بُعد، والتعاون فى الأمن السيبرانى، والذكاء الاصطناعى.