أكد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أنه جرى مكافئة الفريق الطبي بسفاجا بمبلغ 1200 جنيه، وذلك لتحقيقه أعلى مستهدف يومي لمبادرة الرئيس "100 مليون صحة" لإجراء المسح الطبي الشامل لـ"فيروس سي" بالبحر الأحمر والتي بدأت في الأول من ديسمبر من الشهر الجاري.

جاء ذلك في إطار تنفيذ مبادرة "100 مليون صحة" والاطمئنان على حسن سير العمل وانتظام وإجراء المسح الطبي لجميع مواطني محافظة البحر الأحمر، حيث عمل الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، على صرف مكافأة 1200 جنيه لفريق طبي بمدينة سفاجا لتحقيقهم أعلى نسبة من المستهدف اليومي للمبادرة على مستوى المحافظة، وهم "الدكتورة ريهام أحمد، صلاح محمد علي ممرض، وعادل عبد الناصر مدخل بيانات.

وفي ذات السياق تقدم وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر بالشكر لجميع الفرق الطبية المشاركة في المبادرة بجميع أنحاء المحافظة على المجهود المبذول؛ ووعد وكيل الوزارة بمكافأة الفرق المتميزة في جميع أنحاء المحافظة.