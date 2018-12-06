روّى الدكتور رضا عبد الرحمن، الأستاذ الجامعي المعتدى عليه بـ"مشرط" على يد طالب في كلية العلوم بجامعة أسيوط، تفاصيل الواقعة، موضحًا أن الطالب فاجئه وضربه بـ"مشرط" من الخلف 3 ضربات قطعية، ولكن الضربة الثالثة كانت غير مؤثرة.

وأضاف "عبد الرحمن"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور"، مع الإعلامية جيهان لبيب، مساء اليوم، أنه لا يوجد أي مشكلة أو خلاف بينه وبين الطالب، وأن ما بدر منه كان غير متوقع.

وأشار إلى أن الطالب منتظم ولم يحدث منه مثل هذه الأفعال من قبل، وأن سلوكه سوي مع زملائه، مشيرًا إلى أنه يتم التحقيق معه حاليًا.