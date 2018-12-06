أعلن القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان له، إن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عقد لقاء اليوم، مع محبي الخير والهيئات والجمعيات الخيرية القبطية بمصر والخارج، لتنسيق خدمة الرعاية الاجتماعية والتنمية.

وأضاف حليم، في بيان، مساء اليوم، أن الاجتماع الذي عقد بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور الأنبا يوليوس أسقف مصر القديمة والمشرف على أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، جاء بناء على دعوة من الكنيسة لرجال الأعمال ومحبي الخير لمساعدة محدودي الدخل والتنسيق بينهم.