تنظيم رحلتين أسبوعيا من رومانيا إلى شرم الشيخ مطلع أبريل المقبل

أشاد ممثلو شركات السياحة الرومانية بمستوى الخدمة داخل الفنادق والنظافة والجمال والأمن داخل مدينة شرم الشيخ، مؤكدين أن ما رأوه يتم ترجمته عمليًا بتنظيم رحلتين أسبوعيًا من رومانيا إلى شرم الشيخ مطلع أبريل 2019 عن طريق شركات الطيران الرومانية المملوكة لتلك الشركات السياحية، ومقرر زيادة عدد الرحلات بعد التعاقد أو شراء طائرات إضافيه.

وأعربوا عن سعادتهم بتواجدهم في شرم الشيخ وانبارهم بما رأوه بالمدينة خلال رحلتهم التي استمرت 3 أيام زاروا فيها العديد من الفنادق والمقاصد السياحية والسوق القديم وحضروا سهرة ليلية داخل جبال شرم الشيخ.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمدينة شرم الشيخ على هامش زيارة اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء وحسام الشاعر رئيس غرفة الشركات السياحية و126 فرد يمثلون أكثر من 30 شركة ترويج سياحي رومانية في إطار الترويج السياحي لشرم الشيخ في جنوب سيناء وفتح أسواق جديدة وجذب شركات لتنشيط الحركة السياحية بالمدينة.

واستعرض فودة، خلال المؤتمر الصحفي المقاصد السياحية بمدينة شرم، مشيرًا لاستضافة شرم الشيخ لمنتدى شباب العالم الذي شارك فيه أكثر من 5000 مشارك من الشباب ورؤساء الدول ورؤساء الوفود والمنظمات الدولية والذي تم نقل فعالياته لجميع دول العالم عبر الهواء مباشرة، تبعه مؤتمر التنوع البيئي والبيولوجي وشارك فيه 7 آلاف مشارك بالإضافه لعدة فعاليات دولية أخرى.

وأعرب المحافظ عن سعادته بوجود 126 مسؤولًا عن شركات السياحة الرومانية على أرض شرم الشيخ، مشيرًا إلى أنها فرصة جيدة لنقل جمال وسحر شرم الشيخ إلى الشعب الروماني ودعوته لزيارتها، مشيرًا إلى أن العلاقة المصرية الرومانية علاقة قديمة وتاريخية.

ورحب حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة بالوفد السياحي الذي يزور شرم الشيخ للتعرف إلى الأماكن والمنتجعات السياحية للترويج السياحي بغرض تنظيم رحلات سياحية إلى شرم الشيخ.

كما دعا المحافظ ممثلي ومنظمي الشركات السياحة الرومانية على مأدبة عشاء بمدينة شرم الشيخ.