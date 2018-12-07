تمكن ضابط مباحث قسم ثان أسيوط والمعين خدمة المرور من ضبط تمثال جرانيت يشتبه في أثريته على متن سيارة بشارع النيل دائرة القسم.

تلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمورقسم شرطة ثان أسيوط يفيد تمكن ضابط مباحث قسم ثان أسيوط والمعين خدمة المرور بالقطاع الثالث ـ دائرة القسم من ضبط السيارة رقم "2781 ي س ج" ( ماركة شاهين ) حال وقوفها بجوار أبراج السعودية ـ بشارع النيل دائرة القسم وبداخلها تمثال جرانيت طوله نحو متر على شكل (شخص جالس) يشتبه فى أثريته.

وبالاستعلام عن مالك السيارة تبين أنه "ع. ع. ع"، سائق، ومقيم الوليدية دائرة القسم وبإستدعائه وسؤاله قرر أنه قام بتسليم السيارة "ص. ش. أ" عامل مقيم بني مر، دائرة مركز الفتح لاستخدامها في نقل (تمثال أثري) نظير مبلغ مالي قدره (50 ألف) جنيه، كلفت إدارة البحث بالتحري عن الواقعة وضبط المتهم الهارب.

وتم التحفظ على المضبوطات وحرر المحضر اللازم وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.