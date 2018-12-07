وصل قمران صناعيان سعوديان، أطلقتهما السعودية منذ ساعات، إلى مدارهما، حسب ما أفادت قناة "العربية"، في نبأ عاجل لها.

وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت منذ ساعات قليلة، عن إطلاق قمران صناعيان، بتصميم وتنفيذ سعودي، من الصين إلى الفضاء.