لقي شخص مصرعه غرقا، وأصيب اثنان في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بترعة المحمودية، بالقرب من مركز أبوحمص بالبحيرة.

تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة، إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص بترعة المحمودية أمام عزبه صدقي ببركة غطاس مركز ومدينة أبوحمص.

وأسفر الحادث عن غرق أحد الأشخاص، وإصابة 2 آخرين، وفقد شخص آخر جاري البحث عنه من قبل شرطة الإنقاذ النهري.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى أبوحمص العام، لتلقي العلاج وكذلك نقل الجثث إلى مشرحة بالمستشفى ذاته.

وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.