قال عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إنه يعكف على إعداد مشروع قانون بفرض ضريبة على مستخدمي الإنترنت لصالح المؤسسات الصحفية، كأحد الحلول والمقترحات لإنقاذ الصحافة المصرية من عثرتها.

وأضاف سلامة لـ"الوطن"، أنه طرح خلال اجتماع النقابة الأخير مقترحا قدمه عدد من الزملاء لإيجاد مخرج لإنقاذ الصحافة المصرية من عثرتها من بينها، فرض ضريبة على مستخدمي الإنترنت، موضحًا أن مشروع القانون يستند إلى أن المواقع الإلكترونية المصدر الرئيسي للأخبار التي تنشر على الشبكة العنكبوتية، وبالتالي من حقها أن يكون هناك تمويل لكي يقدم معلومة لها مصداقية وليست شائعات.

وأشار إلى أن ملامح مشروع القانون الذي يعتزم تقديمه لمجلس النواب فور الانتهاء منه لإقراره، تتبلور في أن تحصل على كل فاتورة من فواتير الإنترنت أسعار زهيدة تتراوح من 2 إلى 3 جنيهات عبر الاشتراكات الشهرية والباقات، وستوزع حصيلة هذه الأموال على المؤسسات الصحفية المعتمدة لدى النقابة حسب عدد زوار المواقع الإلكترونية الخاصة بها والعاملين فيها.

وأشار النقيب إلى أن المشروع يشمل معايير أخرى بحيث تجد هذه المؤسسات مصدر تمويل، مشيرًا إلى أن الدراسة الأولى لهذا المقترح أكدت تحصيل أكثر من مليار جنيه سنويا.

وتابع أن هذه الفكرة ليست بدعة، فهيئة الإذاعة البريطانية تحصل ضريبة من خلال فواتير المستخدمين أيضا، فضلًا عن أن هذا الاقتراح سيواجه تغول الـ"فيس بوك" ومواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت المصدر الرئيسي لنشر الشائعات، ويجب أن يكون هناك تمويل للمواقع الإلكترونية لمساعدتها في نشر الأخبار الصحيحة- بحسب تعبيره.

وأكد نقيب الصحفيين أن هناك محور آخر يتم العمل عليه على قدم وساق، في إطار تحسين وضع الصحافة الورقية ويتعلق بإنشاء مصنع الورق "شغالين فيه بشكل جدي بالتنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع ووزارتي الإنتاج الحربي والبيئة، وعقدنا عدة اجتماعات لبحث طريقة التمويل ونسبة المشاركة في إطار إنقاذ الصحافة، وهو يعد المصنع الأول في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا"- بحسب وصفه.