أعلنت مصلحة الري والمياه الجوفية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، موافقة وزارة الري علي إصدار تراخيص لـ331 عين سطحية وبئر جوفي بمركز الخارجة وقراه.

وقال المهندس مجدي الشحات، وكيل وزارة الري بمحافظة الوادي الجديد، إنه سيجري البدء في إصدار رخص هذه العيون السطحية خلال أيام عقب وصول محضر الموافقة علي الترخص من الوزارة، بشرط الالتزام بشروط معينة حددتها الوزارة لتسليم رخص هذه العيون للمزارعين، من أبرزها هو تشغيل العين السطحية بنظام الطاقة الشمسية، وتركيب شبكة ري مطور بهدف الحفاظ علي الخزان الجوفي.

وأضاف مجدي، أن إصدار رخصة العين السطحية نظير رسوم محددة أقرها القانون واللوائح وهي 246 جنيه رسوم الترخيص، و670 جنيهًا نظير تحليل عينة المياه ويُحصل 50 جنيهًا عن كل فدان طبقًا لزمام كل عين سطحية.