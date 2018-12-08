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«الخائن» يُشعل الزمالك

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محافظ السويس يستقبل وزير القوى العاملة بمكتبه ويهديه درع المحافظة

محافظ السويس يستقبل وزير القوى العاملة بمكتبه ويهديه درع المحافظة

منح مجرية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه

منح مجرية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه

الذهب يرتفع 5 جنيهات اليوم السبت.. وعيار "21" بـ622 جنيها

الذهب يرتفع 5 جنيهات اليوم السبت.. وعيار "21" بـ622 جنيها

عاجل| الشرطة الفرنسية تشدد إجراءات الأمن حول قصر الإليزيه

عاجل| الشرطة الفرنسية تشدد إجراءات الأمن حول قصر الإليزيه

عاجل| فرنسا تغلق 40 محطة مترو أنفاق قبل مظاهرات اليوم

عاجل| فرنسا تغلق 40 محطة مترو أنفاق قبل مظاهرات اليوم

عاجل| تصاعد هتافات محتجي فرنسا بمطالبة "ماكرون" بالاستقالة

عاجل| تصاعد هتافات محتجي فرنسا بمطالبة "ماكرون" بالاستقالة

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مصرى يطور علاج ضمور الحبل الشوكى: «أتمنى ينتقل لبلدى»

سكندريات يتحدين النوة بـ«سكوتر»

سكندريات يتحدين النوة بـ«سكوتر»

طبق «عدس» من إيد «صبرية» ولا برد «العتبة»

طبق «عدس» من إيد «صبرية» ولا برد «العتبة»

"آباء وقتلة".. كوبري الساحل شاهد على نهايتين مأسويتين لأسرتي السائق والحداد

"آباء وقتلة".. كوبري الساحل شاهد على نهايتين مأسويتين لأسرتي السائق والحداد

"صور ولعب أطفال" آخر ما تبقى من أسرة "حداد إمبابة".. والجيران: ودعنا قبل الجريمة

"صور ولعب أطفال" آخر ما تبقى من أسرة "حداد إمبابة".. والجيران: ودعنا قبل الجريمة

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