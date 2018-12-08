تحسنت صباح اليوم السبت أحوال الطقس بمدن وقرى شمال سيناء بشكل تام، واختفت الغيوم من سماء المنطقة وظهرت شمس النهار، صاحبها ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، وهدوء الرياح.

وقام مجلس مدينة بئر العبد بإزالة أكوام الرمال من نهر الطريق والتي خلفتها شدة الرياح خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال محمد عيد مساعد رئيس مجلس مدينة بئر العبد إن لوادر المجلس والسيارات قامت على مدار اليومين الماضيين بإزالة الرمال وتحجيم حركتها على الطريق الدولي العام قبالة مناطق بالوظة والتلول والروضة غرب العريش.

وأضاف أن سيارات ولوادر المجلس تتابع تحركات الرمال وشكاوى السائقين على الطريق الدولي وتتحرك في تلك المناطق بصفة مستمرة.

ومن جهته قال وليد المعداوي رئيس مجلس مدينة العريش إن حملة نظافة يشهدها وسط المدينة لإزالة الرمال والقمامة التي خلفتها الرياح خلال الساعات الماضية.

وأضاف "المعداوي" أن هناك تعليمات لرؤساء الأحياء بالتحرك تجاه شوارع المناطق الرئيسية والفرعية والمرور الدائم على تلك الأحياء.