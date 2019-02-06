أعلن مجلس أمناء مؤسسة "صناع الخير" للتنمية، عن تنظيم المؤتمر السنوي لمبادرة "عنيك في عنينا" السبت 9 فبراير، تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، وبالشراكة مع أوركيديا للصناعات الدوائية وبحضور وزراء التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والهجرة والقوى العاملة، وبهدف الإعلان عن استراتيجية عمل المبادرة في مرحلتها الثانية في العام 2019.

يأتي المؤتمر بحضور الدكتورة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، ووزير القوى العاملة محمد سعفان ووفد من نجوم الفن منهم الفنانة يسرا، والفنانة رجاء الجداوي، والفنانة نشوى مصطفى، والفنانة هنا شيحة، والفنانة انجي المقدم، والفنان أحمد السعدني، والفنان أحمد فلوكس، والإعلامي مفيد فوزي، والكابتن أحمد حسن، والإعلامية انجى علي، والشاعر نادر عبد الله ووفد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني.

وأكد مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، أن استراتيجية عمل مبادرة عنيك في عنينا والتى سوف يعلن عنها في المؤتمر السنوى سوف تتضمن تطوير أداء المبادرة ومضاعفة جهودها في محاربة العمى من خلال تطوير عيادات الرمد بالوحدات الصحية الريفية بالقرى الأكثر فقرا وتنمية ورفع كفاءة وتدريب شباب الأطباء المتخصصين في العيون العاملين في الوحدات الصحية القروية، واستهداف فئات نوعية من غير القادرين لتوقيع الكشف الطبى عليهم من بينهم العمالة غير المنتظمة بالمشروعات التنموية الكبرى والاسر الأولى بالرعاية.

وأوضح زمزم، أن المؤتمر سيطرح على الراى العام ومن منطلق اعمال مبدء الشفافية نتائج انجازات مبادرة "عنيك في عنينا" بعد مرور عام من إطلاقها، وحصر عدد القرى والمحافظات التي تم العمل بها، وكذلك الإعلان عن خطط مؤسسة صناع الخير للتنمية خلال عام 2019 ، وآلية المشاركة في مبادرات الرئيس.

وأشار رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، أن مبادرة "عنيك في عنينا" هي جزء هام وقوي من مبادرة "حياة كريمة" والتي أعلن عنها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين من غير القادرين، حيث سيتم مناقشة آلية المشاركة في المبادرة خلال المؤتمر.

من جانبه أكد الدكتور أسامة عباس المشرف العام علي مبادرة "عنيك في عنينا"، أن استراتيجية المبادرة والتى سوف يتم الإعلان عنها في المؤتمر تهدف لاستحداث آليات عملية لمكافحة مسببات العمي في مصر خلال السنوات الثلاث القادمة، وهو ما يتفق مع استراتيجية الدولة المصرية، مؤكدا أن تكاتف جهود القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني هو دعم جهود الدولة، وخدمة المواطن في كل القرى والنجوع بالمجان.