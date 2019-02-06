أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عبر موقعها الإلكتروني عن تنظيم مهرجان إبداع للشباب العربي، خلال الفترة من 14 وحتى 28 فبراير، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وبمشاركة دول "الجزائر، موريتانيا، لبنان، تونس، جزر القمر، اليمن، السعودية، مصر".

يشارك في المهرجان فرق الموسيقى والكورال من الدول العربية والفائزين على المستوى الفردي في مهرجان إبداع الموسم السادس من مصر.

وتتمثل شروط المشاركة في الآتي:

- أن تكون المرحلة السنية من 18 إلى 30 سنة باستثناء الهيئة الإدارية والفنية للفريق.

- في مجال الغناء الفردي، تشارك كل دولة بنحو 3 مشاركين، يشارك كل فرد بفقرة غنائية واحدة من إبداع الشباب أو أي عمل تراثي بحد أقصى 5 دقائق لكل مشارك.

- يشارك من مصر الفائزين في مهرجان إبداع بالموسم السادس.

وفيما يخص مجال العزف الفردي:

- تشارك كل دولة بعدد 3 مشاركين، يشارك كل فرد بمقطوعة موسيقية من إبداعه أو أي عمل تراثي بحد أقصى 5 دقائق لكل مشارك.

- يشارك من مصر الفائزين في مهرجان إبداع بالموسم السادس.