يجتمع رؤساء مجلس كنائس مصر يوم السبت القادم 9 فبراير 2019 للإحتفال بمرور 6 سنوات على تأسيسه وذلك بالإكليريكية الكاثوليكية بالمعادي . وسيحضر هذا اللقاء رؤساء الكنائس ، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الارثوذكس وغبطة البطريرك إبراهيم اسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في مصر والقس أندريا ذكى رئيس الطائفة الإنجيلية وغبطة البطريرك ثيودورس بابا وبطريرك الاسكندرية للروم الأرثوذكس أو من يمثله وسيادة المطران منير حنا مطران الكنيسة الأسقفية في مصر وبحضور أعضاء اللجنة التنفيذية التي يترأسها في هذه الدورة الجانب الكاثوليكي ويمثلها القمص بيشوى رسمي ويلقي الأمين العام السابق القس الدكتور رفعت فتحي وهو ذاته الأمين العام المشارك عن العائلة الإنجيلية تقريره عن الفترة الماضية ويسلم الأمين العام الجديد عن الكنيسة الكاثوليكية الأب الدكتور بولس جرس أمانة المجلس . كما سيحضرهذا اللقاء لفيف من رؤساء وأعضاء اللجان المختلفة العاملة في المجلس وقيادات روحية وكنسية وبعض الشخصيات العامة المرتبطة بهذا الشأن فضلاً عن العاملين في الملف المسيحي من الإعلاميين .

الجدير بالذكر انه فى 18 فبراير 2013م تم إعلان تأسيس مجلس كنائس مصر بحضور رؤساء وممثلى الكنائس المصرية. الكنائس الاعضاءيضم المجلس العائلات والكنائس الخمس الآتية:- الكنيسة القبطية الارثوذوكسية وبطريركها الحالى قداسة البابا تواضروس الثانى.- الطائفة الإنجيلية (الكنائس الإنجيلية)، ورئيسها الحالى جناب القس الدكتور أندريه زكى.- الكنيسة الكاثوليكية، وبطريركها الحالى غبطة الانبا إبراهيم اسحق.- كنيسة الإسكندرية للروم الأرثوذكس، وبطريركها الحالى قداسة البابا ثيودورس الثانى.- الكنيسة الاسقفية، ورئيسها الحالى نيافة المطران الدكتور منير حنا.

المجلس هو هيئة كنسية يعمل على خدمة الكنائس الأعضاء والوطن، وهو لا يعمل فى السياسية ولا يتدخل فيها.والكنائس الاعضاء فى هذا المجلس كنائس مُستقلة فى ذاتها، وفى نظامها، وعقائدها. والمجلس يتعاون مع المجالس المسكونية المسيحية والمتفق عليها حالياً من الجميع، وهى مجلس الكنائس العالمى، مجلس كنائس الشرق الاوسط، مجلس كنائس أفريقيا.و هدف المجلس • تعميق المحبة وحياة الشركة والتعاون بين الكنائس بكل مذاهبها فى مصر، والسعى نحو وحدتها.• تدعيم العمل المسيحى وخدمة الوطن، تحت مظلة الممواطنة المصرية.