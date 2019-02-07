تواصل أجهزة مركز ومدينة العياط أعمال التجميل والتطوير بمدخل المدينه بالتعاون مع طلاب كليات الفنون الجميلة والفنون التطبيقية والثانوي العام.

قال اللواء أحمد عبدالفتاح رئيس مركز ومدينة العياط، إن أعمال التطوير التي تتم حاليا بمدخل المدينة بالجهود الذاتية بالتعاون مع 15 شابا من أبناء المركز في مراحل التعليم المختلفة، لافتا إلى أن أعمال التجميل والتطوير ستشمل بعد ذلك الميادين والشوارع الرئيسية وجميع مستوى الوحدات على مستوى المركز.

وأشار عبدالفتاح إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمدينة نفذت بالتعاون مع هيئة نظافة الجيزة، حملة نظافة واسعة بالشوارع لرفع كل أنواع التراكمات والأتربة ومخلفات البناء المتواجدة تنفيذاً لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، للهيئة العامة للنظافة والتجميل بشن حملات مكثفة على مستوى جميع القطاعات لرفع كفاءة مستوى النظافة بالشوارع الرئيسية والحيوية بالمحافظة.