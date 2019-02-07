أشاد توماس أنكر كريستنسن، سفير دولة الدنمارك بالقاهرة، بالعلاقات الثنائية بين البلدين، والتي تمر بأفضل مستوى لها باعتبار أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، استعادت دورها كدولة محورية في الشرق الأوسط، ويتابع العالم جهود التنمية اللتي تنفذها الحكومة المصرية لتأسيس الدولة الحديثة.

وأشاد السفير الدنماركي، ببورسعيد وأهميتها اقتصاديا، إذ تشكل ركيزة أساسية في التنمية بمصر، إضافة إلى تاريخها المعروف بالعالم أجمع.

جاء ذلك خلال زيارته، اليوم، للمحافظة ولقائه باللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وقال إنه سيبذل جهده لدى الحكومة الدنماركية لبحث إقامة مشروعات استثمارية في هذه المنطقة الهامة بشرق بورسعيد.

ورحب محافظ بورسعيد بالتعاون بين المحافظة والمستثمرين بالدنمارك، مؤكدا أن بورسعيد تمتلك فرصا جاذبة للاستثمار وقانون استثماري وضعته الدولة، يضم العديد من التسهيلات والمميزات لإقامة المشروعات ببورسعيد، التي تتميز بموقع جغرافي فريد.