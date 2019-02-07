رئيس المركزي للتنظيم والإدارة: وقوع تجاوزات في التعاقدات بعد 2011

قال صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن موضوع التثبيت في الوظائف الحكومية موضوع مهم وشائك، لافتا إلى وقوع تجاوزات في التعاقدات بعد عام 2011.

وأضاف الشيخ، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن العاملين داخل أجهزة الدولة مقسمون على درجتين، إما مثبتين أو عاملين بعقود مؤقتة.

وأوضح الشيخ أنه بعد 2011 طلب عدد كبير من العاملين بعقود التثبيت وأن مجلس الوزراء أصدر أمرا بتثبت المتعاقدين على درجات دائمة، وأن المجلس أصدر حظرا للتعاقد على الوظائف، مؤكدًا وقوع تجاوزات في التعاقدات بعد هذه الفترة.