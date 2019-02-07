أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، اليوم الخميس، عن حاجتها لمعلمين جدد، وفقا للإعلان الذي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم، لسد العجز عن طريق التعاقد المؤقت حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني، للعام الحالي 2018/2019.

وحددت المديرية برئاسة محمد سعد وكيل الوزارة، التخصصات، ومسوغات التعاقد المطلوبة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الإعلان الرسمي عن التعاقد مع معلمين جدد، سيكون اليوم الخميس، موضحة في بيان لها اليوم، أن التقديم سيكون إلكترونيا.

ويجرى التقدم بمحافظة البحيرة، من خلال هذا الرابط