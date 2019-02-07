قالت غادة لبيب، نائب وزير التخطيط للإصلاح الإدارى، إن الوزارة ستجتمع مع شركة العاصمة الإدارية، بشكل أسبوعى، لمتابعة استعدادات نقل الوزارات إليها.. واستمعت «غادة»، خلال زيارتها، اليوم، للعاصمة الإدارية والحى الحكومى، إلى شرح حول المجمعات السكنية الموجودة بها، بالإضافة إلى توافر مدارس وجامعات دولية ومجمعات إدارية، ومدينة للفنون والأوبرا، وبعض المناطق الاستثمارية وعدد من السفارات والهيئات السياسية، وقاعة مؤتمرات مؤقتة تسع من 200 إلى 250 فرداً، ومن المخطط إنشاء عدد آخر من قاعات المؤتمرات بها.

«التخطيط»: قطار لتوصيلهم لـ«الحى الحكومى».. وقاعة مؤتمرات مؤقتة

وخلال الزيارة، تم استعراض آخر تطورات الأعمال بالعاصمة، حيث إن هناك 12 شركة تعمل بشكل مباشر على تنفيذ الحى الحكومى بما يشمله من مبانى الوزارات ومجلس الوزراء والبرلمان، الذى تم تصميم قاعته لتسع 1000 شخص، وتبلغ مساحة المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية 40 ألف فدان من إجمالى 184 ألف فدان، وهى المساحة المخصصة لأعمال مراحلها كاملة.

وأكد اجتماع اليوم على أنه تم اختيار موقع العاصمة بحيث يكون قريباً من الطريق الدائرى الإقليمى، لتمثل عدة محافظات القوس الشمالى، وهى محافظات القناة، السويس والإسماعيلية وبورسعيد، بالإضافة إلى محافظات المنوفية والغربية والشرقية، التى ستستخدم الطريق الدائرى الإقليمى للوصول لمقر العاصمة، فى حين تصل محافظات القوس الجنوبى، الصعيد، عن طريق بوابة حلوان إلى الطريق الإقليمى ومنه إلى العاصمة.

وتناول العرض الإعلان عن توافر قطار سكة حديد لموظفى الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية، كأحد طرق الوصول للعاصمة، على أن تكون المحطة قريبة من الحى للتسهيل على الموظفين، كما تم إنشاء كوبريين ونفقين لوصل العاصمة الإدارية بالقاهرة الجديدة، بالإضافة إلى توافر عدد من الأنفاق لربط أحياء العاصمة الشمالية بالجنوبية.