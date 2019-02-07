قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن الشعب المصري يستحق التحية لثقته في الصندوق، وتقديم الدعم والمساندة لنا، موضحًا أن مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لا تكمن في المسكن فقط، ولكن في رعاية صحية لائقة أيضًا، مؤكدًا أنه سيتم تعميم مبادرة "نور حياة"، التي أطلقها الرئيس مؤخرًا بجميع محافظات الجمهورية.

وأضاف "مختار"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "انفراد"، مع الإعلامي سعيد حساسين، على قناة "الرافدين"، أنه سيتم إجراء 20 ألف عملية مياه بيضاء، وسيتم توفير مليون نظارة عبر مسح سيتم إجراؤه على 5 ملايين في المرحلة الابتدائية بمدارس الجمهورية، مؤكدًا أن الشخص الذي سيحتاج لإجراء عملية في عينه ستتم إحالته للمستشفى العسكري التابع لمحافظته، وبعد إتمام العلاج سيتسلم شهادة شفاء.

وتابع: "لولا ثقة المصريين في الصندوق لما قمنا بمبادرة الأسمرات ومبادرة نور حياة، علينا أن نتكاتف ونتضافر وأعتقد بنهاية 2020 سنحقق إنجازات أكبر".