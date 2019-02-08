المخرج خالد يوسف يغادر مطار القاهرة متوجها إلى باريس

غادر المخرج خالد يوسف، عضو مجلس النواب، مطار القاهرة الدولي متوجها إلى العاصمة الفرنسية باريس، مساء أمس الخميس.

جاء ذلك بعدما تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على الممثلة منى فاروق وشيما الحاج، بتهمة ارتكاب فعل فاضح بعد تداول فيديو إباحي لهما.

جاء ذلك بعدما رصدت الأجهزة الأمنية، مقاطع فيديو جنسية للمتهمتين، انتشرت بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتحري تم التوصل إلى أن الفتاتين ظهرتا في المقاطع، وتم القبض عليهن بتهمة ارتكاب فعل فاضح.

وأشارت أنباء إلى أن سفر خالد يوسف المفاجئ جاء في إطار التحقيقات التى تجري حاليا، وهناك أنباء عن إمكانية تقديم طلب رفع حصانة عنه إلى مجلس النواب، خاصة بعدما أكدت الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج في التحقيقات أن "مخرج شهير غرر بهما وصور الفيديو الخاص لابتزازها".

كما أشارت منى فاروق وشيما الحاج في اعترافاتهما، إلى أن الفيديو المتداول لهما تم تصويره من جانب المخرج الشهير أثناء ممارسة الجنس معهما.

وقالت إحداهن في التحقيقات الأولية، إن "المخرج أحضر شخص ادعى أنه شيخ، وشاهدين وادعى أنه تزوجها"، موضحة أنها اكتشفت تعرضها للنصب من جانب المخرج.

وأشارت إحدى الممثلات المقبوض عليهما، إلى أن المخرج الشهير هو من طلب منها ممارسة الشذوذ.