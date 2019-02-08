عبر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن فخره لأن محافظة بورسعيد لا يوجد بها أي "توك توك" أو طريق ترابي.

وأضاف الغضبان، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أنه قبل نهاية عام 2019 سيتم بناء "مول" للملابس المستعملة "البالة" بناء على طلب الباعة، مشيرًا إلى أن باعة الملابس المستعملة سينتقلون لسوق الفردوس لحين انتهاء بناء "المول".

وأكد أن ما يحدث في بحيرة المنزلة حلم لم يتوقع أحدا تحقيقه، وأنه كان يذهب للبحيرة إبان عمله ضمن قوة تأمين بورسعيد للقبض على العناصر الإجرامية داخل البحيرة، وأنه لم يك يتحمل البقاء نصف ساعة بالبحيرة بسبب تلوثها.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن البحيرة كانت تستقبل 12 مليون متر مكعب صرف صحي يوميًا، وأنه تم تطهير البحيرة وتغيرت نوعية السمك بداخلها.