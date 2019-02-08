وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام في منطقة القاهرة، باختباء المحكوم عليه الهارب "علي.ر.ع" 36 عاما، رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب بإحدى الشركات، ومُقيم بمدينة الرحاب دائرة قسم شرطة أول القاهرة الجديدة، بإحدى الشقق بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة في القاهرة والصادر ضده 1202 حكم حبس "313 جزئيا - 30 مستأنفا - 139 غرامات جزئية - 720 غرامات مستأنفة" في قضايا "نصب - شيكات - تبديد - سرقة تيار كهربائي".

وضبط المتهم وبلغت إجمالي مدد العقوبات 420 سنة، وكفالات 13 مليون جنيه بإجمالي مديونية بلغت 67 مليون جنيه.