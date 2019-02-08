نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, إنفوجراف عن أبرز المعلومات عن معرض "ديارنا" والذي أقيم تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي خلال الفترة من 21 يناير حتى 5 فبراير الماضي‏, وقد أوضح المركز الإعلامي أن المعرض يهدف إلى دعم المرأة العاملة في مجال الحرف اليدوية وتمكين الفنانين من الأشخاص ذوي الإعاقة بمنحهم فرص ‏لعرض منتجاتهم في معارض ديارنا طوال العام.

وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, إلى أن محافظة أسوان كانت ضيف شرف المعرض, مع إعلان 2019 عامًا لدعم الحرف اليدوية والتراثية والتقليدية من خلال استراتيجية تسويقية وتدريبية ‏وتمويلية, مضيفاً أن المعرض حظي بمشاركة ‏500 عارض وعارضة على مساحة عرض 5 آلاف متر مربع, وعدد زوار بلغ ‏17,5 ألف زائر.

وفي نفس السياق, أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, أن المعرض قد حقق مبيعات بقيمة 6 مليون جنيه, بجانب نجاح وزارة التضامن الاجتماعي في تحقيق مبيعات من خلال معارض ديارنا خلال ‏السنوات الأربع الماضية بقيمة ‏37 مليون جنيه.

وتابع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, أن معرض "ديارنا" صديق للبيئة ويلتزم بالاشتراطات البيئية والحد من التلوث سواء في الحرف أو المنتجات, معلناً أن المعرض قد تضمن مجموعة من الأنشطة التي تقام لأول مرة، ومنها: عروضاً فولكلورية, وعروضاً حية لتصنيع مجموعة من المنتجات اليدوية كالسجاد والفضة, وكذلك منطقة للأطفال للتسهيل على الزوار اصطحاب أطفالهم.‏

وسوف يواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إلقاء الضوء على كافة الأنشطة والإنجازات التي تجري على أرض مصر، والتي من شأنها أن تسهم في تيسير حياة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.