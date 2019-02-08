قبل أيام من تسلم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، أعلنت وزارة الخارجية، أن البلاد نجحت في الفوز باستضافة وكالة الفضاء الإفريقية، مؤكدة أن ذلك هو ثمرة جهود التعاون بين أجهزة الدولة.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قال، عبر مبادرة "أنت تسأل.. والوزير يجيب"، التي دشنتها الوزارة بموقع" فيس بوك"، إن الوزارة أعدت ملفا لاستضافة مقر وكالة الفضاء الإفريقية، يحاكي كافة المعايير الواردة من مفوضية الاتحاد الإفريقي.

وتعد وكالة الفضاء الإفريقية هي الوكالة المعنية بجميع استخدامات الفضاء التي تتعلق بمجالات الزراعة والاتصالات والتغير المناخي بالقارة، ولكن ليس لها مقرا، وفقا لبيان وزارة البحث العلمي في يونيو 2016.

من جانبها، قالت الدكتورة هبة البشبيشي، خبيرة الشؤون الإفريقية، إن الفوز جاء نتيجة جهود كبيرة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الخارجية، وتقديم ملف كبير في مجال العلوم الفضائية، مشيرة إلى أن إفريقيا لم تدخل مجال القدرات الإفريقية من قبل.

وأضافت البشبيشي، لـ"الوطن" أن مصر نافست إثيوبيا ونيجيريا لكنها فازت بالنهاية نتيجة الملف المحترم والجيد، لافتة إلى إن إفريقيا تمتلك العديد من الإمكانيات التي يمكن استغلالها في ملف القدرات الفضائية، الأمر الذي يمكن من خلاله تحقيق نتائج مذهلة خاصة مع رئاسة مصر الاتحاد الإفريقي.

كما أشار حسن غزالي، عضو لجنة الثقافات الإفريقية بالمجلس الأعلى للثقافة، إلى أهمية تواجد المؤسسات القارية الإفريقية داخل مصر، خاصة مع تواجد ميزانية بالاتحاد الإفريقي داعمة لتلك المؤسسات.

وأضاف غزالي، لـ"الوطن"، أن مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، تصبح هناك فرصة للشراكة مع الدول الإفريقية مع الاعتماد على الكوادر البشرية والبنية التحتية التي تمتلكها الدولة، لإدارة فريق عمل متكامل قادر على دعم المؤسسات الإفريقية.